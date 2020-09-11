Половина українців вважають, що у країні не порушують права російськомовних

Понад 52% українців вважають, що в Україні не порушуються права російськомовних громадян, при цьому 36% громадян стверджують, що права російськомовних порушуються постійно або ж в окремих випадках.

Джерело: результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" спільно з центром Разумкова, проведеного з 14 по 19 серпня

Дослівно: "Більшість українців (52%) вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення".

Деталі: При цьому 51% українців вважає, на окупованих територіях Криму та ОРДЛО порушуються мовні права україномовних людей (з них 25% відзначають систематичні порушення, 26% – окремі випадки). Ще 19% вважають, що порушення мовних прав в окупації немає. Майже третина респондентів (31%) не мають думки з цього приводу.

66% українців погоджуються, що російська мова в Україні може вільно використовуватися у приватному житті, але єдиною державною мовою має бути українська.

Ще 18% вважають доречним надання російській офіційного статусу в окремих регіонах, а 13% впевнені, що російська має стати державною на всій території України.

79% українців вважають, що всі громадяни повинні володіти державною мовою, не погоджуються з цим 16%.

Дослідження провів фонд "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства королівства Нідерландів.