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Половина украинцев считают, что в стране не нарушают права русскоязычных

Пятница, 11 сентября 2020, 10:45

Более 52% украинцев считают, что в Украине не нарушаются права русскоязычных граждан, при этом 36% граждан утверждают, что права русскоязычных нарушаются постоянно или в отдельных случаях.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, проведенного с 14 по 19 августа

Дословно: "Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях".

 

Детали: При этом 51% украинцев считает, на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО нарушаются языковые права украиноязычных (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% - отдельные случаи). Еще 19% считают, что нарушения языковых прав в оккупации нет. Почти треть респондентов (31%) не имеют мнения по этому поводу.

66% украинцев соглашаются, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский.

 

Еще 18% считают уместным придать российскому официальный статус в отдельных регионах, а 13% уверены, что российский должен стать государственным на всей территории Украины.

79% украинцев считают, что все граждане должны владеть государственным языком, не согласны с этим 16%.

 
 

Исследование провел фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Украинская правда
Темы: опросязыкУкраинаРосcия


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