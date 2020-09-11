Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Грузії новий рекорд заражень - на третину більший за вчорашній

П'ятниця, 11 вересня 2020, 11:39

У Грузії приріст нових заражень коронавірусом знову встановив новий максимум - на третину більший за вчорашній рекордний показник.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це свідчать нові дані Національного центру контролю за захворюваннями. 

За останню добу в країні виявили 87 нових хворих, що знову є найбільшим показником за час епідемії. 

Попередній рекорд реєстрували вчора - 57 хворих. Показники кілька днів перед цим також були найбільшими за час епідемії.

За даними органів охорони здоров’я, найбільша кількість нових заражень - 29 - пов’язані з Батумі, ще 24 - зі школою в Кутаїсі.

Загальна кількість підтверджених випадків у Грузії зросла до 1917, кількість померлих залишилася незмінною - 19 з початку епідемії.

Нагадаємо, 9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи.

Зазначимо, Грузія - одна з небагатьох "третіх країн", які увійшли до "безпечного списку" ЄС

31 жовтня в країні мають проходити парламентські вибори

Теми: Грузіякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін

Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

Тимошенко здолала COVID-19

В Україні вперше понад 3 тисячі хворих COVID-19

фото, відеоІнспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі

інфографікаДеркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Усі новини...
Грузія
Грузинська опозиція назвала Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри
Спікер парламенту Грузії самоізолювався через коронавірус в охоронця
Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра
Останні новини
13:36
Чверть росіян вважають свої сім'ї бідними
13:23
У фінансовому комітеті Ради допускають відставку Марченка
13:15
ВідеоТихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду
13:14
фото На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув
13:12
Тепер офіційно: НАЗЯВО знайшло плагіат в наукових роботах Шкарлета
13:11
Найєм: Керівник "Укроборонпрому" ще місяць тому написав заяву про звільнення
13:07
Прокуратуру Львівщини очолив 35-річний прокурор
12:59
Лукашенко приїде у Москву 14 вересня
12:56
Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% – Мінекономіки
12:34
Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін
Усі новини...