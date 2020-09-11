В Грузии новый рекорд заражений - на треть больше вчерашнего

В Грузии прирост новых заражений коронавирусом снова установил новый максимум - на треть больше вчерашнего показателя.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом свидетельствуют новые данные Национального центра контроля за заболеваниями.

За последние сутки в стране обнаружили 87 новых больных, что опять стало наибольшим показателем за время эпидемии.

Предыдущий рекорд регистрировали вчера - 57 больных. Показатели несколько дней перед этим также были крупнейшими за время эпидемии.

По данным органов здравоохранения, наибольшее количество новых заражений - 29 - связаны с Батуми, еще 24 - со школой в Кутаиси.

Общее количество подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1917, количество умерших осталось неизменным - 19 с начала эпидемии.

Напомним, 9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия.

Отметим, Грузия - одна из немногих "третьих стран", которые вошли в "безопасный список" ЕС.

31 октября в стране должны проходить парламентские выборы.