Погода на вікенд: вночі осіння прохолода, вдень - літнє тепло

У вихідні дні в Україні очікується суха і спокійна погода, вночі та вранці - з осінньою прохолодою, вдень - з літнім теплом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, у південній частині та на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві 12 вересня - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

У неділю також опади не буде.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; в Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, в східних і північних областях 6-11° тепла, вдень 22-27°; в південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 25-30°.

У столиці 13 вересня - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 25-27°.

Додатково: 11 вересня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-23°, в Дніпрі в межах Києва 20°.