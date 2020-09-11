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Погода на уикенд: ночью осенняя прохлада, днем - летнее тепло

Пятница, 11 сентября 2020, 12:31
Погода на уикенд: ночью осенняя прохлада, днем - летнее тепло
Евгений Будерацкий, УП

В выходные дни в Украине ожидается сухая и спокойная погода, ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В субботу будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в южной части и на Закарпатье ночью 12-17°, днем 24-29°.

В Киеве 12 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

В воскресенье также осадков не будет.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в восточных и северных областях 6-11° тепла, днем 22-27°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем 25-30°.

В столице 13 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-11°, днем 25-27°.

Дополнительно: 11 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Темы: погода
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