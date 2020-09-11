Погода на уикенд: ночью осенняя прохлада, днем - летнее тепло
В выходные дни в Украине ожидается сухая и спокойная погода, ночью и утром - с осенней прохладой, днем - с летним теплом.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: В субботу будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в южной части и на Закарпатье ночью 12-17°, днем 24-29°.
В Киеве 12 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.
В воскресенье также осадков не будет.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, в восточных и северных областях 6-11° тепла, днем 22-27°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем 25-30°.
В столице 13 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 9-11°, днем 25-27°.
Дополнительно: 11 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.