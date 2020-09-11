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Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:34

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлений список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Список складений на основі даних щодо епідеміологічної ситуації у країнах опубліковані станом на 11 вересня.

Із сусідів України, до "зеленого списку" повернулася Румунія. Тепер з-поміж них "червона" тільки Молдова. 

Курортні країни, які дозволяють в’їзд українців, що були у "зеленому списку" попередньої версії - Албанія, Словенія, Єгипет, Туреччина та Болгарія - залишилися "зеленими".

Чорногорія та Хорватія залишились у "червоному" списку.

Повний перелік держав "червоної" та "зеленої" зон доступний за посиланням. 

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

Нагадаємо, Україна заборонила в’їзд іноземним громадянам до 28 вересня - за винятком окремих категорій. 

Читайте також: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.

Теми: РумуніяУкраїнатуризмкоронавірускарантин


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