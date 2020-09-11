Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:34
Румунія знов у зеленому списку України, курорти для українців - без змін

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило оновлений список держав "червоної" і "зеленої" зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Список складений на основі даних щодо епідеміологічної ситуації у країнах опубліковані станом на 11 вересня.

Із сусідів України, до "зеленого списку" повернулася Румунія. Тепер з-поміж них "червона" тільки Молдова. 

Курортні країни, які дозволяють в’їзд українців, що були у "зеленому списку" попередньої версії - Албанія, Словенія, Єгипет, Туреччина та Болгарія - залишилися "зеленими".

Чорногорія та Хорватія залишились у "червоному" списку.

Повний перелік держав "червоної" та "зеленої" зон доступний за посиланням. 

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

Нагадаємо, Україна заборонила в’їзд іноземним громадянам до 28 вересня - за винятком окремих категорій. 

Читайте також: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.

"Українська правда" у Threads

Теми: РумуніяУкраїнатуризмкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Румунія
Уряд пом'якшив заборону на експорт цукру: дозволив продавати в Румунію
Румунія підтвердила, що стане місцем для підготовки українців на F-16
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: