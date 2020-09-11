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Румыния снова в "зеленом" списке Украины, курорты для украинцев - без изменений

Пятница, 11 сентября 2020, 12:34

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Список составлен на основе данных по эпидемической ситуации в странах по состоянию на 11 сентября.

Из соседей Украины в "зеленый список" вернулась Румыния. Теперь среди них "красная" только Молдова.

Курортные страны, которые позволяют въезд украинцам и были в "зеленом списке" предыдущей версии - Албания, Словения, Египет, Турция и Болгария - остались "зелеными".

Черногория и Хорватия остались в "красном" списке.

Полный перечень государств "красной" и "зеленой" зон доступен по ссылке.

Проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев, можно с интерактивной картой МИД.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с уже готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Напомним, Украина запретила въезд иностранным гражданам до 28 сентября - за исключением отдельных категорий.

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Темы: РумынияУкраинатуризмкоронавирускарантин


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