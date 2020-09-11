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На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:14
На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув
Фото ДСНС

11 вересня між населеними пунктами Народичі та Яжберень на Житомирщині упав дельтаплан, пілот загинув.

Джерело: сайт Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

Дослівно: "За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: Подія сталася о 8:23. На місце одразу прибули рятувальники. 

 
Фото ДСНС 

Обставини падіння встановлюються.

Українська правда
Теми: Житомирщинанадзвичайна подія
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