Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:14
Фото ДСНС

11 вересня між населеними пунктами Народичі та Яжберень на Житомирщині упав дельтаплан, пілот загинув.

Джерело: сайт Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

Дослівно: "За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: Подія сталася о 8:23. На місце одразу прибули рятувальники. 

 
Фото ДСНС 

Обставини падіння встановлюються.

Українська правда
Теми: Житомирщинанадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін

Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

Тимошенко здолала COVID-19

В Україні вперше понад 3 тисячі хворих COVID-19

фото, відеоІнспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі

інфографікаДеркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Усі новини...
Житомирщина
У перший день навчання через необережне поводження зі зброєю загинув курсант
Потяг з бензином намагалися підірвати на Житомирщині – СБУ
На Житомирщині двоє медиків інфікувалися COVID-19 повторно
Останні новини
13:36
Чверть росіян вважають свої сім'ї бідними
13:23
У фінансовому комітеті Ради допускають відставку Марченка
13:15
ВідеоТихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду
13:14
фото На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув
13:12
Тепер офіційно: НАЗЯВО знайшло плагіат в наукових роботах Шкарлета
13:11
Найєм: Керівник "Укроборонпрому" ще місяць тому написав заяву про звільнення
13:07
Прокуратуру Львівщини очолив 35-річний прокурор
12:59
Лукашенко приїде у Москву 14 вересня
12:56
Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% – Мінекономіки
12:34
Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!