На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув
П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:14
11 вересня між населеними пунктами Народичі та Яжберень на Житомирщині упав дельтаплан, пілот загинув.
Джерело: сайт Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області
Дослівно: "За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув".
Деталі: Подія сталася о 8:23. На місце одразу прибули рятувальники.
Обставини падіння встановлюються.
Українська правда