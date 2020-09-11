На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув

11 вересня між населеними пунктами Народичі та Яжберень на Житомирщині упав дельтаплан, пілот загинув.

Джерело: сайт Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

Дослівно: "За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув".

Фото ДСНС

Деталі: Подія сталася о 8:23. На місце одразу прибули рятувальники.

Фото ДСНС

Обставини падіння встановлюються.