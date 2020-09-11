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В Житомирской области упал дельтаплан: пилот погиб

Пятница, 11 сентября 2020, 13:14
В Житомирской области упал дельтаплан: пилот погиб
Фото ГСЧС

11 сентября между населенными пунктами Народичи и Яжберень в Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб.

Источник: сайт Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области

Дословно: "По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб". 

 
Фото ГСЧС

Детали: Авария произошла в 8:23. На место сразу прибыли спасатели. 

 
Фото ГСЧС 

Обстоятельства падения устанавливаются.

Украинская правда

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Темы: Житомирская областьчрезвычайное происшествие
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