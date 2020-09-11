В Житомирской области упал дельтаплан: пилот погиб
Пятница, 11 сентября 2020, 13:14
11 сентября между населенными пунктами Народичи и Яжберень в Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб.
Источник: сайт Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области
Дословно: "По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб".
Детали: Авария произошла в 8:23. На место сразу прибыли спасатели.
Обстоятельства падения устанавливаются.
Украинская правда