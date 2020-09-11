11 сентября между населенными пунктами Народичи и Яжберень в Житомирской области упал дельтаплан, пилот погиб.

Источник: сайт Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области

Дословно: "По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и мужчина погиб".

Фото ГСЧС

Детали: Авария произошла в 8:23. На место сразу прибыли спасатели.

Фото ГСЧС

Обстоятельства падения устанавливаются.