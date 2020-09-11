Чверть росіян вважають свої сім'ї бідними

Чверть росіян оцінюють матеріальне становище своїх сімей як погане, а майже дві третини – як середнє.

Джерело: Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) за результатами опитування 27 серпня

Деталі: 60% росіян оцінюють своє матеріальне становище як середнє, кожен четвертий (26%) дає негативну оцінку, а кожен сьомий (14%) – позитивну оцінку добробуту своєї родини.

Індекс самооцінки матеріального становища склав 48 п., як і в серпні 2019 року.

При цьому 25% росіян очікують погіршення свого добробуту за рік. 24% громадян РФ сподіваються на поліпшення ситуації. 41% опитаних вважають, що в 2021-му будуть жити так само, як і зараз (+4 п.п. з липня).

Індекс соціальних очікувань склав 40 п., +5 п. із липня, і це найвище значення з лютого 2020 року.

Поточне економічне становище у країні вважають хорошим 12% росіян, 49% оцінили його як середнє. Після весни це максимальні значення позитивних оцінок.

Негативно охарактеризував нинішню економічну ситуацію кожен третій (34%), що на 4 п.п. менше, ніж у липні, і на 9 п.п. – ніж у травні. Таким чином, індекс оцінок економічного становища в Росії склав 27 п. І повернувся до докризового рівня березня (30 п.).

Довідка: Всеросійське опитування "ВЦИОМ-Спутник" проведено 27 серпня 2020 року. В опитуванні взяли участь 1600 росіян у віці від 18 років. Метод опитування – телефонне інтерв'ю зі стратифікованою двоосновною випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів.

Максимальний розмір похибки з імовірністю 95% не перевищує 2,5%. Крім похибки вибірки, зміщення в даних опитувань можуть вносити формулювання питань і обставини опитування.