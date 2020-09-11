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Четверть россиян считают свои семьи бедными  

Пятница, 11 сентября 2020, 13:36
Четверть россиян считают свои семьи бедными  
spb.kp.ru

Четверть россиян оценивают материальное положение своих семей как плохое, а почти две трети – как среднее.

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса 27 августа

Детали: 60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее, каждый четвертый (26%) дает негативную оценку, а каждый седьмой (14%) – положительную оценку благосостоянию своей семьи.

Индекс самооценки материального положения составил 48 п., как и в августе 2019 года.

При этом 25% россиян ожидают ухудшения своего благосостояния через год. 24% граждан РФ надеются на улучшение ситуации. 41% опрошенных считают, что в 2021-м будут жить так же, как и сейчас (+4 п.п. с июля).

Индекс социальных ожиданий составил 40 п., +5 п. с июля, и это самое высокое значение с февраля 2020 года.

Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, 49% оценили его как среднее. После весны это максимальные значения положительных оценок.

Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), что на 4 п.п. меньше, чем в июле, и на 9 п.п. – чем в мае. Таким образом, индекс оценок экономического положения в России составил 27 п. и вернулся к докризисному уровню марта (30 п.).

 
 

Справка: Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и обстоятельства опроса.

Темы: Росcиясоциологияопросэкономикакарантин
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