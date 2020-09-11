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ЄС збільшує бюджет на 6,2 млрд євро через коронавірус

П'ятниця, 11 вересня 2020, 14:28

Рада Європейська союзу затвердив рішення додати 6,2 мільярда євро в бюджет блоку на 2020 рік для усунення наслідків кризи COVID-19 і для фінансування, зокрема, стратегії вакцинації.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради.

У переглянутому бюджеті збільшуються виплати по Інструменту екстреної підтримки (ESI) на 1,09 мільярда євро, щоб забезпечити розробку і впровадження вакцини від коронавірусу. Європейська комісія буде використовувати ці гроші як передоплату для попереднього замовлення доз вакцини.

Також збільшуються виплати на 5,1 млрд євро за інвестиційними ініціативами Corona Response Investment Initiative (CRII) і Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Гроші будуть використані для покриття додаткових потреб, пов'язаних з пандемією, до кінця року.

Очікується, що на пленарному засіданні 14-17 вересня Європейський парламент погодить свою позицію щодо проєкту внесення поправок в бюджетну пропозицію. Як тільки буде досягнуто згоди, проєкт поправок набуде чинності.

Як повідомлялося, Єврокомісія завершила попередні перемовини з шістьма компаніями щодо закупівлі майбутньої вакцини від коронавірусу.

Раніше стало відомо, що компанія AstraZeneca призупинила клінічні випробування вакцини у зв'язку з хворобою одного з волонтерів, які беруть в них участь. 

Теми: ЄСкоронавірусбюджет


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