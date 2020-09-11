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ЕС увеличивает бюджет на 6,2 млрд евро из-за коронавируса

Пятница, 11 сентября 2020, 14:28

Совет Европейская союза утвердил решение добавить 6,2 миллиарда евро в бюджет блока на 2020 год для устранения последствий кризиса COVID-19 и для финансирования, в частности, стратегии вакцинации.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.

В пересмотренном бюджете увеличиваются выплаты по Инструменту экстренной поддержки (ESI) на 1,09 миллиарда евро, чтобы обеспечить разработку и внедрение вакцины COVID-19 от коронавируса. Европейская комиссия будет использовать эти деньги в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины.

Также увеличиваются выплаты на 5,1 млрд евро по инвестиционной инициативе Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Деньги будут использованы для покрытия дополнительных нужд, связанных с пандемией, до конца года.

Ожидается, что на пленарном заседании 14-17 сентября 2020 года Европейский парламент согласует свою позицию по проекту внесения поправок в бюджетное предложение. Как только будет достигнуто соглашение, проект поправок к бюджету вступит в силу.

Темы: ЕСкоронавирусбюджет
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