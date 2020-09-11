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МЗС: Російські вибори губернатора у Криму – незаконні

П'ятниця, 11 вересня 2020, 14:50
МЗС: Російські вибори губернатора у Криму – незаконні
Фото infobrics.org

Так звані "вибори губернатора", які стартували 11 вересня в анексованому Севастополі, незаконні, а їхні організатори нестимуть юридичну відповідальність.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter

Пряма мова: "Так звані вибори, які російські окупанти почали в українському Криму 11 вересня, недійсні і не будуть визнані ні Україною, ні нашими партнерами".

Деталі: Джапарова підкреслила, що усі залучені до проведення цих "виборів" нестимуть юридичну відповідальність відповідно до законодавства України.

Передісторія:

  • 11 вересня у Севастополі стартували так звані "вибори губернатора".

Українська правда
Теми: КримРосіявибориСевастополь
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