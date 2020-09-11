МЗС: Російські вибори губернатора у Криму – незаконні
П'ятниця, 11 вересня 2020, 14:50
Так звані "вибори губернатора", які стартували 11 вересня в анексованому Севастополі, незаконні, а їхні організатори нестимуть юридичну відповідальність.
Джерело: заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter
Пряма мова: "Так звані вибори, які російські окупанти почали в українському Криму 11 вересня, недійсні і не будуть визнані ні Україною, ні нашими партнерами".
Деталі: Джапарова підкреслила, що усі залучені до проведення цих "виборів" нестимуть юридичну відповідальність відповідно до законодавства України.
Передісторія:
- 11 вересня у Севастополі стартували так звані "вибори губернатора".
Українська правда