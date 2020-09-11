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МИД: Российские выборы губернатора в Крыму – незаконны

Пятница, 11 сентября 2020, 14:50
МИД: Российские выборы губернатора в Крыму – незаконны
Фото infobrics.org

Так называемые "выборы губернатора", которые стартовали 11 сентября в аннексированном Севастополе, незаконны, а их организаторы будут нести юридическую ответственность.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter

Прямая речь: "Так называемые выборы, которые российские оккупанты начали в украинском Крыму 11 сентября, недействительны и не будут признаны ни Украиной, ни нашими партнерами".

Детали: Джапарова подчеркнула, что все привлеченные к проведению этих "выборов" будут нести юридическую ответственность согласно законодательству Украины.

Предыстория:

  • 11 сентября в Севастополе стартовали так называемые "выборы губернатора".

Украинская правда
Темы: КрымРосcиявиборыСевастополь
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