МИД: Российские выборы губернатора в Крыму – незаконны

Так называемые "выборы губернатора", которые стартовали 11 сентября в аннексированном Севастополе, незаконны, а их организаторы будут нести юридическую ответственность.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter

Прямая речь: "Так называемые выборы, которые российские оккупанты начали в украинском Крыму 11 сентября, недействительны и не будут признаны ни Украиной, ни нашими партнерами".

Детали: Джапарова подчеркнула, что все привлеченные к проведению этих "выборов" будут нести юридическую ответственность согласно законодательству Украины.

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