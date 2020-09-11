МИД: Российские выборы губернатора в Крыму – незаконны
Пятница, 11 сентября 2020, 14:50
Так называемые "выборы губернатора", которые стартовали 11 сентября в аннексированном Севастополе, незаконны, а их организаторы будут нести юридическую ответственность.
Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter
Прямая речь: "Так называемые выборы, которые российские оккупанты начали в украинском Крыму 11 сентября, недействительны и не будут признаны ни Украиной, ни нашими партнерами".
Детали: Джапарова подчеркнула, что все привлеченные к проведению этих "выборов" будут нести юридическую ответственность согласно законодательству Украины.
Предыстория:
- 11 сентября в Севастополе стартовали так называемые "выборы губернатора".
Украинская правда