МЗС планує створити "Акт Сенцова" для посилення санкційного тиску на РФ

Міністерство закордонних справ України планує створити український "Акт Сенцова" за зразком американського "Акту Магнітського" з метою накладення санкцій на порушників прав людини у Росії.

Джерело: посол з особливих доручень, спецпредставник МЗС України зі санкційноі політики Олексій Макеєв у блозі на "Дзеркалі тижня" під заголовком "Як підвищити ціну за агресію?"

Пряма мова: "Для того, щоб санкції були дійовими, ми, по-перше, плануємо розробити чіткі алгоритми — запровадження санкцій, приєднання до обов'язкових до виконання санкцій Ради Безпеки ООН, імплементація в національне законодавство санкцій Європейського Союзу.

По-друге, ми розробимо систему моніторингу ефективності санкцій, яка додасть важливу аналітичну складову у процес прийняття рішень і дозволить оперативно вдосконалювати санкційні обмеження.

По-третє, вже підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів, які передбачатимуть притягнення юридичних і фізичних осіб, які порушують санкційні режими, до адміністративної або кримінальної відповідальності.

По-четверте, ми створимо відкритий реєстр санкцій, у якому органи влади, а також українські та іноземні компанії зможуть перевірити, чи не перебуває їхній потенційний контрагент під міжнародними або українськими санкціями.

По-п’яте: зважаючи на те, що Україна має неабиякий досвід боротьби за визволення з російського полону українських політичних в’язнів, ми плануємо створити в Україні, за зразком американського "Акта Магнітського", свій український "Акт Сенцова" – процедуру накладання санкцій і подальшого переслідування українськими правоохоронними органами тих іноземних посадовців, які системно порушують права людини, обвинувачуються в організації та замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, у винесенні неправомірних та політично вмотивованих вироків".

Деталі: Макеєв зазначив, що цього року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба створив посаду спеціального представника з питань санкційної політики, є також ідея утворити окрему урядову структуру з санкційної політики.

За його словами, санкції – чи не єдиний ефективний важіль для невійськового стримування Росії, адже втрати РФ від впроваджених обмежень уже оцінюються в понад 160 млрд дол., а ефект від секторальних санкцій зазвичай настає через 8-10 років.

Довідка: У 2012 році в США було ухвалено "акт Магнітського" – закон, який запроваджує санкції проти російських чиновників, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Потім дію акту поширили на порушників прав людини з усього світу, аналогічні закони ухвалили в низці інших країн (наприклад, Канаді та Великій Британії).