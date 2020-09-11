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МИД планирует создать "Акт Сенцова" для усиления санкционного давления на РФ

Пятница, 11 сентября 2020, 15:07

Министерство иностранных дел Украины планирует создать украинский "Акт Сенцова" по образцу американского "Акта Магнитского" с целью наложения санкций на нарушителей прав человека в России.

Источник: посол по особым поручениям, спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев в блоге на "Зеркале недели" под заголовком "Как повысить цену за агрессию?"

Прямая речь: "Для того, чтобы санкции были действенными, мы, во-первых, планируем разработать четкие алгоритмы – введение санкций, присоединение к обязательным к выполнению санкций Совета Безопасности ООН, имплементация в национальное законодательство санкций Европейского Союза.

Во-вторых, мы разработаем систему мониторинга эффективности санкций, которая придаст важную аналитическую составляющую в процесс принятия решений и позволит оперативно совершенствовать санкционные ограничения.

В-третьих, уже подготовлены предложения о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности.

В-четвертых, мы создадим открытый реестр санкций, в котором органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями.

В-пятых: учитывая, что Украина имеет большой опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политических заключенных, мы планируем создать в Украине, по образцу американского "Акта Магнитского", свой украинский "Акт Сенцова" – процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных чиновников, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров".

Детали: Макеев отметил, что в этом году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба создал должность специального представителя по вопросам санкционной политики, также есть идея создать отдельную правительственную структуру по санкционной политике.

По его словам, санкции – единственный эффективный рычаг для невоенного сдерживания России, ведь потери РФ от внедренных ограничений уже оцениваются в более 160 млрд долл., а эффект от секторальных санкций обычно наступает через 8-10 лет.

Справка: В 2012 году в США был принят "акт Магнитского" – закон, который вводит санкции против российских чиновников, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Затем действие акта распространили на нарушителей прав человека со всего мира, аналогичные законы приняли в ряде других стран (например, Канаде и Великобритании).

Темы: санкцииРосcияМИДправа человекаСенцов


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