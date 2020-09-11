МОЗ дозволив пускати вболівальників на матчі єврокубків. Слово за УЄФА

Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення міжнародних матчів з глядачами, своє слово ще має сказати Союз європейських футбольніх асоціацій.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: У відповідь на запит УАФ міністр охорони здоров’я Максим Степанов підтвердив можливість проведення міжнародних клубних матчів та поєдинків національних збірних з уболівальниками в "зеленій" та "жовтій" зонах.

За словами МОЗ, при проведенні матчів у регіонах із "зеленим" або "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами.

Матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено "помаранчевий" та "червоний" рівень епідемічної небезпеки, повинні відбуватися за участі не більш як 220 осіб та не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Додатково рекомендується організувати продаж квитків та розподіл глядачів по секторам трибуни таким чином, щоб не виникало скупчення, забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити сектор таким чином, щоб забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по-діагоналі.

Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я України вважає за можливе часткове залучення глядачів на футбольні матчі між професіональними футбольними клубами (в тому числі на міжнародні матчі) та національними збірними командами із дотриманням встановлених протиепідемічних заходів та обмежень".

Пряма мова президента УАФ Андрія Павелка: "За останні півтора місяці нам вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, першої і другої ліги там, де це дозволяє епідеміологічна ситуація. Наступний крок — повернення вболівальників на міжнародні матчі наших клубів і національних збірних…

Чекаємо успішного проведення тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в Будапешті 24 вересня. Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємося, то найвірогідніший наступний етап — погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади".

Додатково: Українській клуби "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна" і "Колос" готуються до перших своїх матчів у єврокубках сезону-2020/2021. Національна збірна 10-го і 13 жовтня зіграє у Лізі націй два надскладні матчі проти Німеччини та Іспанії на НСК "Олімпійський".

Павелко висловив сподівання, що вже найближчим часом футболісти отримають потужну підтримку трибун.