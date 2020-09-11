Минздрав разрешил пускать болельщиков на матчи еврокубков. Слово за УЕФА

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение международных матчей со зрителями, свое слово еще должен сказать Союз европейских футбольніх ассоциаций.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: В ответ на запрос УАФ министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах.

По словам Минздрава, при проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 кв. метров площади здания или территории и физическое дистанцирование между зрителями.

Матчи, которые проводятся на территории административно-территориальных единиц, где установлен "оранжевый" и "красный" уровень эпидемической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие.

Дополнительно рекомендуется организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления, обеспечить допуск зрителей на секторы не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способен вместить сектор таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку, по диагонали.

Дословно: "Министерство здравоохранения Украины считает возможным частичное привлечение зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий и ограничений".

Прямая речь президента УАФ Андрея Павелко: "За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, первой и второй лиги там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Следующий шаг - возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и национальных сборных ...

Ждем успешного проведения тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября. Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то наиболее вероятный следующий этап - согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти".

Дополнительно: Украинские клубы "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" готовятся к первым матчам в еврокубках сезона-2020/2021. Национальная сборная 10-го и 13 октября сыграет в Лиге наций два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский".

Павелко выразил надежду, что уже в ближайшее время футболисты получат мощную поддержку трибун.