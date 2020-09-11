У Києві зачиняли центральні станції метро через "замінування"
П'ятниця, 11 вересня 2020, 19:10
У столичному метро повідомляють, що невідомі "замінували" станції "Хрещатик" та "Площа Льва Толстого".
Джерело: пресслужба метрополітену
Дослівно: "Станцію "Хрещатик" та пересадку і станцію "Площа Льва Толстого" з пересадкою зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!"
Деталі: Інформацію про відкриття станцій повідомлять після перевірки станцій.
Upd. Через півтори години після закриття обидві станції відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявили.
Українська правда