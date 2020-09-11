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В Киеве закрывали центральные станции метро из-за "заминирования"

Пятница, 11 сентября 2020, 19:10
В Киеве закрывали центральные станции метро из-за заминирования

В столичном метро сообщают, что неизвестные "заминировали" станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого".

Источник: пресс-служба метрополитена

Дословно: "Станция "Крещатик" и пересадку, а так же станцию "Площадь Льва Толстого" с пересадкой закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании"

Детали: Информацию об открытии станций сообщат после проверки станций.

Upd. Через полтора часа после закрытия обе станции открыли, взрывоопасные предметы не обнаружены.

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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