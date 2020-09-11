"Ви хочете дипломатичної війни?": білоруси показали, як обшукували посла України

Держприкордонкомітет Білорусі опублікував відео огляду автомобіля українського посла Ігоря Кизима на кордоні, який, за словами українського дипломата, відбувся у порушення Віденської конвенції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На опублікованому відео видно, як співробітник прикордонного пропуску "Нова Гута" попереджає посла, що відповідно до законодавства на нього покладені обов'язки щодо здійснення прикордонного контролю, який включає у тому числі огляд транспортного засобу.

Кизим у відповідь послався на Віденську конвенцію, яка не дозволяє огляд особистого багажа дипломата при перетині кордону країни, де він працює, якщо на це немає вагомих причин.

"Так точно, тому особистий ваш багаж ми оглядати не хочемо, ми пропонуємо вам просто відкрити задні двері автомобіля, ми просто оглянемо багажник. Особисті речі ми оглядати не збираємося", - сказав прикордонник.

Посол погодився відкрити багажник, але попередив, що "ми починаємо дипломатичну війну".

"Завтра вам буде телефонувати дуже багато людей… Ви зараз робите дуже поганий крок, я вам відразу говорю. Я буду писати завтра ноту, я в понеділок буду на роботі. Тепер наступне. Ваш посол, коли буде їхати сюди… Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього?" - запитав Кизим.

Варто підкреслити, що згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини засоби пересування дипломатичного представництва користуються імунітетом від обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій.

Разом з тим особистий багаж дипломатичного агента звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить предмети, на які не поширюються винятки, або предмети, ввезення або вивезення яких заборонено законом або регулюється карантинними правилами держави перебування. У цьому випадку огляд проводитися тільки в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.

Нагадаємо, 10 вересня посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, що по дорозі з Києва до Мінська на кордоні його особистий автомобіль піддався огляду білоруськими прикордонниками.