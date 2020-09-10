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У Білорусі оглядали автомобіль українського посла з порушенням міжнародного права

Четвер, 10 вересня 2020, 17:51
У Білорусі оглядали автомобіль українського посла з порушенням міжнародного права
фото: tut.by

Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів, що по дорозі з Києва до Мінська на кордоні його особистий автомобіль піддався огляду білоруськими прикордонниками.

Джерело: Кизим в інтерв'ю tut.by

Пряма мова Кизима: "У минулі вихідні я перетнув українсько-білоруський кордон і приступив до виконання своїх функцій. Треба сказати, що мій в'їзд до Білорусі був, м'яко кажучи, не дуже дружнім і почався, як я це розцінюю, з провокації.

Мій особистий автомобіль, на якому я повертався, піддався огляду білоруськими прикордонниками з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини і вже зовсім не в дусі наших дружніх двосторонніх відносин. При цьому, керівником прикордонного пункту не були дані ніякі пояснення.

Але найголовніше я не можу зрозуміти, що хотіли знайти в багажнику мого автомобіля? Не хочу перебільшувати, але, напевно, купу зброї або, може бути, спорядженого бойовика. У всякому разі інцидент для мене був неприємним. І як я зрозумів, начальник пункту пропуску "Нова Гута" був проінструктований так зробити. Очевидно, що посольством була направлена ​​відповідна нота на МЗС Білорусі

Деталі: Він розповів, що посольство після цих подій направило відповідну ноту в МЗС Білорусі.

Довідка: У статті 36 Віденської конвенції про дипломатичні відносини йдеться:

"Особистий багаж дипломатичного агента звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить предмети, на які не поширюються винятки, згадані в пункті 1 цієї статті, або предмети, ввезення або вивезення яких заборонено законом або регулюється карантинними правилами держави перебування. У цьому випадку огляд проводиться тільки в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника".

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"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаБілорусьМВС
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