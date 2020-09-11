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Слідство вирішило, що хабар чиновниці з Офісу Зеленського – не хабар, а шахрайство

П'ятниця, 11 вересня 2020, 18:05
Слідство вирішило, що хабар чиновниці з Офісу Зеленського – не хабар, а шахрайство

Антикорупційні органи перекваліфікували на шахрайство справу про ймовірне вимагання хабаря чиновницею Офісу президента Світланою Кондзелею.

Джерело: матеріали справи, оприлюднені в судовому реєстрі

Деталі: 23 червня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закрили справу в частині "вимагання неправомірної вигоди". Фігурантам вручили нову підозру – тепер там залишилась лише стаття про "шахрайство".

Прокурор дійшов висновку, що в матеріалах справи немає доказів підбурювання до хабаря. 

Мовляв, у розмовах між фігурантами жодного разу не згадувалось, що гроші потрібно передати конкретному посадовцю. Вже не кажучи про те, що такий посадовець має повноваження призначити члена наглядової ради "Нафтогазу України", за що нібито і мали передати кошти.

Прокуратура вважає, що фігуранти намагались ввести в оману людину, з якої хотіли отримати гроші. І тому розповідали про свою нібито впливовість.

Крім того, прокурор вирішив, що до цих розмов непричетні будь-які інші особи, крім підозрюваних у шахрайстві, а тому частину справи про хабар потрібно закрити у зв’язку з відсутністю злочину.

Довідково: Така перекваліфікація не означає пом'якшення можливого покарання.

Стаття про хабар, яку інкримінували Кондзелі, передбачала покарання у вигляді в'язниці на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. За "шахрайство", в якому фігурантів підозрюють зараз, покарання може сягати від 5 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Водночас "шахрайство", згідно з Кримінальним кодексом, не є корупційним злочином.

Передісторія:

  • У листопаді 2019 року співробітники НАБУ затримали директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю за підозрою у шахрайстві. Крім того, правоохоронці затримали в цій справі ексзаступницю міністра культури в 2011 році Вікторію Лісничу.
  • За версією слідства, Кондзеля просила 300 тис. доларів за призначення на посаду заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".
  • Затримання відбулося безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. США.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентакорупція
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