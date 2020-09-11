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Следствие решило, что взятка чиновницы из Офиса Зеленского – не взятка, а мошенничество

Пятница, 11 сентября 2020, 18:05

Антикоррупционные органы переквалифицировали на мошенничество дело о возможном вымогательстве взятки чиновницей Офиса президента Светланой Кондзелей.

Источник: материалы дела, обнародованные в судебном реестре

Детали: 23 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре закрыли дело в части "вымогательства неправомерной выгоды". Фигурантам вручили новре подозрение – теперь там осталась только статья о "мошенничества".

Прокурор пришел к выводу, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства к взятки.

Якобы в разговорах между фигурантами ни разу не упоминалось, что деньги нужно передать конкретному чиновнику. Уже не говоря о том, что у такого чиновника есть полномочия назначить члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", за что якобы и должны были передать деньги.

Прокуратура считает, что фигуранты пытались ввести в заблуждение человека, с которого хотели получить деньги. И поэтому рассказывали о своей якобы влиятельность.

Кроме того, прокурор решил, что к этим разговорам не причастны любые другие лица, кроме подозреваемых в мошенничестве, а потому часть дела о взятке нужно закрыть в связи с отсутствием преступления.

Справка: Такая переквалификация не означает смягчения возможного наказания.

Статья о взятке, которую инкриминировали Кондзеле, предусматривала наказание в виде тюрьмы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. В то же время, за "мошенничество", в котором фигурантов подозревают сейчас, наказание может достигать от 5 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним:

  • В ноябре 2019 года сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. Кроме того, правоохранители задержали в этом деле экс-зама министра культуры в 2011 году Викторию Лесничую.
  • По версии следствия, Кондзеля просила 300 тыс. долларов за назначение на пост заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины".
  • Задержание произошло непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.

Соня Лукашова, УП
Темы: Офис президентакоррупция


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