Следствие решило, что взятка чиновницы из Офиса Зеленского – не взятка, а мошенничество

Антикоррупционные органы переквалифицировали на мошенничество дело о возможном вымогательстве взятки чиновницей Офиса президента Светланой Кондзелей.

Источник: материалы дела, обнародованные в судебном реестре

Детали: 23 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре закрыли дело в части "вымогательства неправомерной выгоды". Фигурантам вручили новре подозрение – теперь там осталась только статья о "мошенничества".

Прокурор пришел к выводу, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства к взятки.

Якобы в разговорах между фигурантами ни разу не упоминалось, что деньги нужно передать конкретному чиновнику. Уже не говоря о том, что у такого чиновника есть полномочия назначить члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", за что якобы и должны были передать деньги.

Прокуратура считает, что фигуранты пытались ввести в заблуждение человека, с которого хотели получить деньги. И поэтому рассказывали о своей якобы влиятельность.

Кроме того, прокурор решил, что к этим разговорам не причастны любые другие лица, кроме подозреваемых в мошенничестве, а потому часть дела о взятке нужно закрыть в связи с отсутствием преступления.

Справка: Такая переквалификация не означает смягчения возможного наказания.

Статья о взятке, которую инкриминировали Кондзеле, предусматривала наказание в виде тюрьмы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. В то же время, за "мошенничество", в котором фигурантов подозревают сейчас, наказание может достигать от 5 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: