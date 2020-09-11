Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Следствие решило, что взятка чиновницы из Офиса Зеленского – не взятка, а мошенничество

Пятница, 11 сентября 2020, 18:05
Следствие решило, что взятка чиновницы из Офиса Зеленского – не взятка, а мошенничество

Антикоррупционные органы переквалифицировали на мошенничество дело о возможном вымогательстве взятки чиновницей Офиса президента Светланой Кондзелей.

Источник: материалы дела, обнародованные в судебном реестре

Детали: 23 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре закрыли дело в части "вымогательства неправомерной выгоды". Фигурантам вручили новре подозрение – теперь там осталась только статья о "мошенничества".

Прокурор пришел к выводу, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства к взятки.

Якобы в разговорах между фигурантами ни разу не упоминалось, что деньги нужно передать конкретному чиновнику. Уже не говоря о том, что у такого чиновника есть полномочия назначить члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", за что якобы и должны были передать деньги.

Прокуратура считает, что фигуранты пытались ввести в заблуждение человека, с которого хотели получить деньги. И поэтому рассказывали о своей якобы влиятельность.

Кроме того, прокурор решил, что к этим разговорам не причастны любые другие лица, кроме подозреваемых в мошенничестве, а потому часть дела о взятке нужно закрыть в связи с отсутствием преступления.

Справка: Такая переквалификация не означает смягчения возможного наказания.

Статья о взятке, которую инкриминировали Кондзеле, предусматривала наказание в виде тюрьмы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. За "мошенничество", в котором фигурантов подозревают сейчас, наказание может достигать от 5 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В то же время "мошенничество", согласно Уголовному кодексу, не является коррупционным преступлением

Напомним:

  • В ноябре 2019 года сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. Кроме того, правоохранители задержали в этом деле экс-зама министра культуры в 2011 году Викторию Лесничую.
  • По версии следствия, Кондзеля просила 300 тыс. долларов за назначение на пост заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины".
  • Задержание произошло непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Офис президента
Война не может затянуться на годы – Подоляк
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: