УЗ закриває посадку на шести станціях через COVID-19
П'ятниця, 11 вересня 2020, 18:06
За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій* "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій.
Джерело: пресслужба Мінінфраструктури
Деталі: З 14 вересня закривають продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- № 122/121 Миколаїв — Рівне;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 108/107 Одеса — Ужгород;
- № 110/109 Львів —Херсон;
- № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
- № 786/785 Київ — Шостка;
- № 774/773 Київ — Шостка;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
- № 601/602 Львів — Тячів;
- № 117/118 Київ — Чернівці.
Дослівно: "До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися".
Нагадаємо: 10 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19.
Українська правда