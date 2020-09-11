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УЗ закриває посадку на шести станціях через COVID-19

П'ятниця, 11 вересня 2020, 18:06

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій* "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій.

Джерело: пресслужба Мінінфраструктури

Деталі: З 14 вересня закривають продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:

  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
  • № 122/121 Миколаїв — Рівне;
  • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
  • № 108/107 Одеса — Ужгород;
  • № 110/109 Львів —Херсон;
  • № 779/780 Суми — Київ, Вінниця;
  • № 786/785 Київ — Шостка;
  • № 774/773 Київ — Шостка;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
  • № 98/97 Ковель — Київ;
  • № 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;
  • № 601/602 Львів — Тячів;
  • № 117/118 Київ — Чернівці.

Дослівно: "До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися".

Нагадаємо: 10 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19.

Українська правда
Теми: Укрзалізницякоронавірускарантин


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