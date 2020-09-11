УЗ закриває посадку на шести станціях через COVID-19

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій* "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій.

Джерело: пресслужба Мінінфраструктури

Деталі: З 14 вересня закривають продаж квитків із залізничних станцій: Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди:

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№ 122/121 Миколаїв — Рівне;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів —Херсон;

№ 779/780 Суми — Київ, Вінниця;

№ 786/785 Київ — Шостка;

№ 774/773 Київ — Шостка;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 43/44 Галич — Київ — Івано-Франківськ;

№ 601/602 Львів — Тячів;

№ 117/118 Київ — Чернівці.

Дослівно: "До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися".

Нагадаємо: 10 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19.