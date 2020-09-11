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Зеленський нагородив орденами футболістів Бєланова і Зозулю

П'ятниця, 11 вересня 2020, 18:26

Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами низку спортсменів, тренерів та функціонерів.

Джерело: указ глави держави з нагоди Дня фізичної культури і спорту від 10 вересня

Деталі: Зокрема володар "Золотого м'яча" 1986 року футболіст Ігор Бєланов нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Гравець збірної України, а також нападник іспанського футбольного клубу "Альбасете" Роман Зозуля нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо: Наприкінці 209 року президент Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю після проявів нетерпимості та словесних нападів іспанських ультрас. Зозуля - волонтер, який допомагає українській армії.

Українська правда
Теми: футболспортнагороди


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