Зеленський нагородив орденами футболістів Бєланова і Зозулю
П'ятниця, 11 вересня 2020, 18:26
Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами низку спортсменів, тренерів та функціонерів.
Джерело: указ глави держави з нагоди Дня фізичної культури і спорту від 10 вересня
Деталі: Зокрема володар "Золотого м'яча" 1986 року футболіст Ігор Бєланов нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Гравець збірної України, а також нападник іспанського футбольного клубу "Альбасете" Роман Зозуля нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.
Нагадаємо: Наприкінці 209 року президент Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю після проявів нетерпимості та словесних нападів іспанських ультрас. Зозуля - волонтер, який допомагає українській армії.
Українська правда