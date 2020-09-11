Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский наградил орденами футболистов Беланова и Зозулю

Пятница, 11 сентября 2020, 18:26
Зеленский наградил орденами футболистов Беланова и Зозулю

Президент Владимир Зеленский отметил наградами ряд спортсменов, тренеров и функционеров.

Источник: указ главы государства по случаю Дня физической культуры и спорта от 10 сентября

Детали: В частности обладатель "Золотого мяча" 1986 года футболист Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Игрок сборной Украины, а также нападающий испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени.

Напомним: В конце 209 года президент Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявлений нетерпимости и словесных нападок испанских ультрас. Зозуля - волонтер, который помогает украинской армии.

Украинская правда
Темы: футболспортнаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: