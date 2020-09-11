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Зеленский наградил орденами футболистов Беланова и Зозулю

Пятница, 11 сентября 2020, 18:26

Президент Владимир Зеленский отметил наградами ряд спортсменов, тренеров и функционеров.

Источник: указ главы государства по случаю Дня физической культуры и спорта от 10 сентября

Детали: В частности обладатель "Золотого мяча" 1986 года футболист Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Игрок сборной Украины, а также нападающий испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени.

Напомним: В конце 209 года президент Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявлений нетерпимости и словесных нападок испанских ультрас. Зозуля - волонтер, который помогает украинской армии.

Украинская правда
Темы: футболспортнаграды


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