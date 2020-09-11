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Посол України направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції - ЗМІ

П'ятниця, 11 вересня 2020, 20:13

Посол України направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту в зв’язку з порушенням Віденської конвенції. 

Про це повідомили "Радіо Свобода" в посольстві України у Мінську, пише "Європейська правда".

Приводом для направлення ноти став огляд на білоруському кордоні машини посла Ігоря Кизима, який повертався з Києва після консультацій у МЗС України до Мінська.

На кордоні посол попередив білоруських прикордонників, що їхні вимоги не відповідають Віденській конвенції про дипломатичні відносини, і заявив, що напише ноту до МЗС Білорусі в разі її порушення, що не зупинило прикордонників.

Як заявили у посольстві України, скаргу Ігор Кизим надіслав до МЗС Білорусі.

Віденська конвенція передбачає недоторканість майна і транспорту дипломатів.

11 вересня Прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду машини посла і заперечив при цьому порушення конвенції.

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