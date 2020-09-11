Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ
Посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции.
Об этом сообщили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске, пишет "Европейская правда".
Поводом для направления ноты стал обзор на белорусской границе машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск.
На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения, что не остановило пограничников.
Как заявили в посольстве Украины, жалобу Игорь Кизим направил в МИД Беларуси.
Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.
11 сентября Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и отверг при этом нарушение конвенции.