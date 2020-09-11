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Прем`єр-ліга. "Динамо" та "Десна" завершили матч унічию

П'ятниця, 11 вересня 2020, 21:02
Фото: fcdynamo.kiev.ua

У другому турі української Прем`єр-Ліги київське "Динамо" зіграло унічию з чернігівською "Десною". Гра завершилася з рахунком 0:0.

Поєдинок пройшов у п`ятницю 11 вересня на НCК "Олімпійський" у Києві.

У першому таймі гольові моменти були в обох команд. У перші 25-ть хвилини ближче до забитого м`яча були гості. Двічі на ударній позиції був Пилип Будківський. Спочатку після його удару м`яч влучив у штангу воріт. На 21-й хвилині Будківський бив з метрів шести та не влучив у рамку воріт.

Ближче до завершення першого тайму вже "Динамо" атакувало ворота "Десни". Після удару головою Томаша Кендзьори м`яч потрапив у штангу воріт. За кілька хвилин сильний удар Де Пени з лінії штрафного майданчика і ворота чернігівської команди рятує поперечка.

У другому таймі більше шансів на забитий м`яч було в динамівців. Двічі відбивав удари Віктора Циганкова Євгеній Паст. Ще в одному моменті з вигідної позиції бив Віталій Буяльский - вище воріт. У "Десни" моментів біля воріт "Динамо" майже не було. Варто лише згадати дальній удар Андрія Домбровського, який легко взяв Георгій Бущан.

На 85-й хвилині не влучив по м`ячу з метрів семи Буяльський. У доданий арбітром час Беньямін Вербич бив з пару метрів і влучив прямо у Паста. "Десна" ж витримала натиск і завершила матч з позитивним для себе результатом - нічийним рахунком.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспортКиїв


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