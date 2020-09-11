Премьер-лига. "Динамо" и "Десна" завершили матч вничью

Во втором туре украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной". Игра завершилась со счетом 0: 0.

Поединок прошел в пятницу 11 сентября на НCК "Олимпийский" в Киеве.

В первом тайме голевые моменты были у обеих команд. В первые 25-ть минут ближе к забитому мячу были гости. Дважды на ударной позиции был Филипп Будковский. Сначала после его удара мяч попал в штангу ворот. На 21-й минуте Будковский бил метров с шести и не попал в створ ворот.

Ближе к концу первого тайма уже "Динамо" атаковало ворота "Десны". После удара головой Томаша Кенджоры мяч попал в штангу ворот. Через несколько минут сильный удар Де Пени с линии штрафной и ворота черниговской команды спасает перекладина.

Во втором тайме больше шансов на забитый мяч было у динамовцев. Дважды отражал удары Виктора Цыганкова Евгений Паст. Еще в одном моменте из выгодной позиции бил Виталий Буяльский - выше ворот. В "Десны" моментов у ворот "Динамо" почти не было. Стоит только вспомнить дальний удар Андрея Домбровского, который легко взял Георгий Бущан.

На 85-й минуте не попал по мячу метров с семи Буяльский. В добавленное арбитром время Беньямин Вербич бил с пару метров и попал прямо в Паста. "Десна" же выдержала натиск и завершила матч с положительным для себя результатом - ничейным счетом.