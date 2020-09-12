На Буковині 8% хворих на коронавірус – це діти

Станом на 11 вересня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області складає 11988. Близько 1000 пацієнтів – це діти.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "За останні два місяці 8% від усіх недужих на коронавірус – це діти. Причому майже половина з них – це діти від 11 до 17 років, таких 48%.

Порівняно із весною, зросло число пацієнтів обласної дитячої лікарні. Зараз тут перебувають 53 особи із COVID-19 або підозрою на нього".

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