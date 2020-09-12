Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковині 8% хворих на коронавірус – це діти

Субота, 12 вересня 2020, 00:28
На Буковині 8% хворих на коронавірус – це діти

Станом на 11 вересня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області складає 11988. Близько 1000 пацієнтів – це діти.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "За останні два місяці 8% від усіх недужих на коронавірус – це діти. Причому майже половина з них – це діти від 11 до 17 років, таких 48%.

Порівняно із весною, зросло число пацієнтів обласної дитячої лікарні. Зараз тут перебувають 53 особи із COVID-19 або підозрою на нього".

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: