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На Буковине 8% больных коронавирусом - это дети

Суббота, 12 сентября 2020, 00:28
На Буковине 8% больных коронавирусом - это дети

По состоянию на 11 сентября, общая численность инфицированных коронавирусом людей в Черновицкой области составляет 11 988. Около 1000 пациентов - это дети.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "За последние два месяца 8% от всех больных на коронавирус - это дети. Причем почти половина из них - это дети от 11 до 17 лет, таких 48%.

По сравнению с весной, возросло число пациентов областной детской больницы. Сейчас здесь находятся 53 человека с COVID-19 или подозрением на него".

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус
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