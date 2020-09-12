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Україну охопить спекотна погода

Субота, 12 вересня 2020, 09:25
Україну охопить спекотна погода
Гідропарк, фото: kyivmaps

В Україні найближчими днями опади не очікуються, 12-13 вересня температура підніметься до 25°, у південних областях до 29° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У суботу та неділю по всій території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 20-25°; у південній частині та на Закарпатті - 24-29°.

У Києві та області у суботу, 12 вересня – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вдень 21-23°, на Київщині - 20-25°.

У неділю та понеділок 13-14 вересня опади також малоймовірні. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 25-30°; на решті території вночі 9-14°, у східних, 13 вересня і в північних областях 6-11° тепла, вдень 22-27°.

На Київщині 13-14 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13 вересня 6-11°, 14 вересня 9-14°; вдень 22-27°.

Теми: погодаУкраїна
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