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Украину охватит жаркая погода

Суббота, 12 сентября 2020, 09:25
Гидропарк, фото: kyivmaps

В Украине в ближайшие дни осадков не ожидается, 12-13 сентября температура поднимется до 25°, в южных областях до 29° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: в субботу и воскресенье по всей территории Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 20-25°; в южной части и на Закарпатье – 24-29°.

В Киеве и области в субботу, 12 сентября – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура днем 21-23°, на Киевщине - 20-25°.

В воскресенье и понедельник 13-14 сентября осадки также маловероятны. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 9-14°, в восточных, 13 сентября и в северных областях 6-11° тепла, днем 22-27°.

На Киевщине 13-14 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13 сентября 6-11°, 14 сентября 9-14°; днем 22-27°.

Темы: погодаУкраина


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