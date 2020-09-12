Напад на журналістів на Київщині: зловмисника встановили й вручили підозру

Співробітники Нацполіції встановили особу чоловіка, який 7 червня напав на журналістів проєкту "Стоп корупції", що готували матеріал про незаконний видобуток піску на Київщині.

Джерело: повідомлення Нацполіції, видання "Стопкор"

Дослівно: "Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції спільно із працівниками васильківської поліції встановили особу нападника. Ним виявився приватний підприємець, фірма якого і здійснювала видобуток піску на місці події. Наразі поліцейські проводять перевірку щодо законності видобутку зазначених корисних копалин.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст.345-1 (Погроза насильством щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років".

Деталі: При цьому видання зазначає, що йдеться про приватного підприємця Валерія Самофала, адже у той же день, 7 червня, в селі Плесецьке саме цей чоловік ганявся із величезною гілкою за активістами та журналістами проєкту "Стоп корупції". Один з журналістів них отримав удар по шиї. Кореспондента доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

Нагадаємо: як писало видання, журналісти приїхали у Плесецьке після повідомлення про те, що поруч із гранітним кар’єром у Київській області здійснюється видобування піску, хоча там можна видобувати лише камінь.