Нападение на журналистов на Киевщине: злоумышленнику вручили подозрение

Сотрудники Нацполиции установили личность мужчины, который 7 июня напал на журналистов проекта "Стоп коррупции", готовивших материал о незаконной добыче песка на Киевщине.

Источник: сообщение Нацполиции, издание "Стопкор"

Дословно: "Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции совместно с работниками Васильковской полиции установили личность нападавшего. Им оказался частный предприниматель, фирма которого и осуществляла добычу песка на месте происшествия. Сейчас полицейские проводят проверку законности добычи указанных полезных ископаемых.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 345-1 (угроза насилием в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до пяти лет".

Детали: При этом издание отмечает, что речь идет о частном предпринимателе Валерии Самофале, ведь в тот же день, 7 июня, в селе Плесецкое именно этот мужчина гонялся с огромной ветвью за активистами и журналистами проекта "Стоп коррупции". Один из журналистов получил удар по шее. Корреспондента доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Напомним: как писало издание, журналисты приехали в Плесецкое после сообщения о том, что рядом с гранитным карьером в Киевской области осуществляется добыча песка, хотя там можно добывать только камень.