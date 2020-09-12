Апеляція щодо Марківа в Італії: захист надав суду нові докази

В Італії сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа подала 11 вересня до апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Документи були надані перед початком апеляційного процесу, який розпочнеться у Мілані 29 вересня.

Суд другої інстанції розглядатиме клопотання про оскарження обвинувального вироку Марківу. Влітку минулого року суд присяжних Павії засудив бійця до 24 років позбавлення волі, його звинуватили у співучасті в убивстві італійця Андреа Роккеллі.

Як повідомили захисники українського бійця, в основі нового доказового матеріалу – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place ("Не в тому місці, не в той час") про справу Роккеллі-Марківа.

Йдеться про кілька експериментів. Один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) на місце трагічного випадку біля керамічного заводу, інший – балістичне випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї.

Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків з Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них на відстані близько 1800 метрів з наявного у солдата автомата АК-74.

Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або ж фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму включно з експертами, а в разі потреби, і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

Захисники бійця знову просять суд провести розслідування на місці трагічної події біля міста Слов’янська.

Представники захисту припускають, якщо апеляційний суд у Мілані залучить до процесу фільм з докладним картографічним зображення місцевості, то таке розслідування, можливо, не знадобиться.

Додаткові докази до суду другої інстанції надають і адвокати держави Україна. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони, зокрема, наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку проросійських бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджують павійські присяжні.

Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Згідно із процесуальною процедурою, на стадії апеляції очікують не більш ніж п’ять судових засідань. На першому із них, 29 вересня, окрім організаційних питань, передбачається виступ представника суду про загальний стан справи Роккелллі-Марківа та доповідь генерального прокурора. На другому засіданні, 1 жовтня, слово нададуть стороні потерпілих і цивільних позивачів. Потім буде призначений день для сторони захисту. Наступні засідання будуть присвячені слуханню нових свідків, якщо таких залучать, або ж судовим дебатам сторін та оголошенню вердикту.

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Нагадаємо: У липні суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.