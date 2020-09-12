Апелляция по делу Маркива в Италии: защита передала суду новые доказательства

В Италии сторона защиты украинского нацгвардейца Виталия Маркива подала 11 сентября в Апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

Источник: Радио Свобода

Детали: Документы были предоставлены перед началом апелляционного процесса, который стартует в Милане 29 сентября.

Суд второй инстанции будет рассматривать ходатайство об обжаловании обвинительного приговора Маркиву. Летом прошлого года суд присяжных Павии приговорил бойца к 24 годам лишения свободы, его обвинили в соучастии в убийстве итальянца Андреа Роккелли.

Как сообщили защитники украинского бойца, в основе нового доказательственного материала – выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place ("Не в том месте, не в то время") о деле Роккелли-Маркива.

Речь идет о нескольких экспериментах. Один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) на место происшествия возле керамического завода, второй – баллистическое испытание по дальности стрельбы из различных видов оружия.

Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что нацгвардеец Виталий Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры возле керамического завода и целиться и попасть в них на расстоянии около 1800 метров с имеющегося у солдата автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эксперименты, использованные в фильме, или же фрагмент ленты, заслушать новых свидетелей-участников фильма включая экспертов, а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

Защитники бойца снова просят суд провести расследование на месте трагического происшествия возле города Славянска.

Представители защиты предполагают, если апелляционный суд в Милане привлечет к процессу фильм с подробным картографическим изображения местности, то такое расследование, возможно, не понадобится.

Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования украинского МВД. Они, в частности, описывают звуковой следственный эксперимент, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают павийские присяжные.

Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор Виталию Маркиву. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Согласно процессуальной процедуре, на стадии апелляции пройдут не более пяти судебных заседаний. На первом из них, 29 сентября, кроме организационных вопросов, предусматривается выступление представителя суда об общем состоянии дела Роккеллли-Маркива и доклад генерального прокурора. На втором заседании, 1 октября, слово предоставят стороне потерпевших и гражданских истцов. Затем будет назначен день для стороны защиты. Следующие заседания будут посвящены слушанию новых свидетелей, если таковых привлекут, или же судебным дебатам сторон и оглашению вердикта.

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Напомним: в июле суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.