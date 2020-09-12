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Якщо Леніна поховають: у РФ оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею

Субота, 12 вересня 2020, 12:19
Якщо Леніна поховають: у РФ оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею

Союз архітекторів Росії вирішив зібрати банк ідей з експлуатації мавзолею на Червоній площі в Москві на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано.

Джерело: російське видання Комерсантъ з посиланням на положення конкурсу

Деталі: Організація оголосила конкурс на кращу концепцію використання будівлі.

Організатори конкурсу зазначили, що перебування тіла Володимира Леніна в "самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого", суперечить сучасним уявленням про вічну пам'ять, "є порушенням російської православної традиції, а також волі самого вождя".

У Союзі архітекторів Росії вважають за доцільне зробити Мавзолей філією Державного музею архітектури ім. Щусєва і розмістити там експозицію про історію проектування всіх версій будівлі — фанерної, дерев'яної, гранітної.

Учасникам конкурсу пропонується скласти генеральний план з маршрутом, що зв'язує Мавзолей з музеєм на Воздвиженці. Інші ідеї використання Мавзолею "не тільки допускаються, але й вітаються".

Реєстрація учасників конкурсу проводитиметься до 19 жовтня, оголошення результатів заплановано на 13 листопада поточного року.

Організатори відзначають, що до складу журі, зокрема, запрошені глава Мінкульту РФ Ольга Любимова, лідери КПРФ і "Справедливої Росії" Геннадій Зюганов і Сергій Миронов. Поки невідомо, чи прийняли вони запрошення.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛенінРосіякомунізм
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