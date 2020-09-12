Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Якщо Леніна поховають: у РФ оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею

Субота, 12 вересня 2020, 12:19

Союз архітекторів Росії вирішив зібрати банк ідей з експлуатації мавзолею на Червоній площі в Москві на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано.

Джерело: російське видання Комерсантъ з посиланням на положення конкурсу

Деталі: Організація оголосила конкурс на кращу концепцію використання будівлі.

Організатори конкурсу зазначили, що перебування тіла Володимира Леніна в "самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого", суперечить сучасним уявленням про вічну пам'ять, "є порушенням російської православної традиції, а також волі самого вождя".

У Союзі архітекторів Росії вважають за доцільне зробити Мавзолей філією Державного музею архітектури ім. Щусєва і розмістити там експозицію про історію проектування всіх версій будівлі — фанерної, дерев'яної, гранітної.

Учасникам конкурсу пропонується скласти генеральний план з маршрутом, що зв'язує Мавзолей з музеєм на Воздвиженці. Інші ідеї використання Мавзолею "не тільки допускаються, але й вітаються".

Реєстрація учасників конкурсу проводитиметься до 19 жовтня, оголошення результатів заплановано на 13 листопада поточного року.

Організатори відзначають, що до складу журі, зокрема, запрошені глава Мінкульту РФ Ольга Любимова, лідери КПРФ і "Справедливої Росії" Геннадій Зюганов і Сергій Миронов. Поки невідомо, чи прийняли вони запрошення.

Теми: ЛенінРосіякомунізм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна та РФ оприлюднили принципово різні підсумки нормандської зустрічі радників

Коронавірус: рекордні 72 смерті та більше 3 тисяч заражень

Оновлено від 6:19 ФотоПрослушка у Ткача: до будинку, де мешкає журналіст, проникли. Поліція нікого не знайшла

Єрмак назвав головним досягненням перемовин у Берліні продовження режиму "тиші"

відеоВ Росії стверджують: Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори

Новини 11 вересня: коронавірусні рекорди, членство в Координаційній раді

Усі новини...
Ленін
На Чернігівщині продали з аукціона пам’ятник Леніну
Дніпро остаточно очистили від зображень Леніна – ЗМІ
У Києві на місці пам’ятника Леніну встановили нову скульптуру
Останні новини
12:43
фотоДо стрілянини у кафе на Київщині причетний росіянин, його схопили – поліція
12:19
Якщо Леніна поховають: у РФ оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею
12:03
Енергетична солідарність ЄС вимагає припинення Nord Stream 2 – голова польського уряду
11:54
Апеляція щодо Марківа в Італії: захист надав суду нові докази
11:40
Євросоюз звернувся до влади Білорусі через переслідування опозиції
11:12
Україна та РФ оприлюднили принципово різні підсумки нормандської зустрічі радників
10:56
інфографікаУ Києві за добу виявили 428 випадків Covid-19, п'ять людей померли
10:09
відеоНапад на журналістів на Київщині: зловмисника встановили й вручили підозру
09:25
Україну охопить спекотна погода
08:51
Коронавірус: рекордні 72 смерті та більше 3 тисяч заражень
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!