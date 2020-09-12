Если Ленина похоронят: в РФ объявили конкурс на новую концепцию мавзолея

Союз архитекторов России решил собрать банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.

Источник: российское издание Комерсантъ со ссылкой на положение конкурса

Детали: Организация объявила конкурс на лучшую концепцию использования здания.

Организаторы конкурса отметили, что нахождение тела Владимира Ленина в "самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого", противоречит современным представлениям о вечной памяти, "является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя".

В Союзе архитекторов России считают целесообразным сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания — фанерной, деревянной, и гранитной.

Участникам конкурса предлагается составить генеральный план с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем на Воздвиженке. Другие идеи использования Мавзолея "не только допускаются, но и приветствуются".

Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, объявление результатов запланировано на 13 ноября текущего года.

Организаторы отмечают, что в состав жюри, в частности, приглашены глава Минкульта РФ Ольга Любимова, лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Пока неизвестно, приняли ли они приглашение.