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СБУ зловила агента ФСБ, що готував диверсію й планував убивства бійців ЗСУ

Субота, 12 вересня 2020, 13:14

Контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ, що готував вчинення диверсії на території України, а також планував вбивства українських військових.

Джерело: СБУ у Facebook, Офіс генпрокурора у Телеграм

Деталі: Як зазначили у Службі безпеки, в травні 2020 року мешканець Одеської області встановив контакт із ФСБ. Вказаний зловмисник запропонував російським спецслужбам свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об'єднаних сил. Також він передавав агресору інформацію військового характеру.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від російських кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів "Рівнеоблводоканал".

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою. Затриманому готується повідомлення про підозру за статтями "державна зрада" та "диверсія" Кримінального кодексу України.

 

Дослівно ОГП: "Чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи вийшов на представників ФСБ Росії та за їх завданням збирав і передавав спецслужбами країни-агресора детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області. Також він пропонував свої послуги у вчиненні вбивств військовослужбовців-учасників ООС.

12 вересня 2020 року він за завданням своїх кураторів намагався знищити шляхом підриву об’єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору, що призвело б до тривалого припинення водопостачання близько 50% побутових і промислових споживачів м. Рівне та інших районів області. Однак контррозвідники завадили йому вчинити протиправні дії – затримали та вилучили вибуховий пристрій".

Вибуховий пристрій
Вибуховий пристрій

Додатково: Силовики також виклали у мережу відео затримання.

Українська правда
Теми: ФСБСБУдиверсанти


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