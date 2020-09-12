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СБУ поймала ФСБшника, который готовил диверсию и планировал убийства бойцов ВСУ

Суббота, 12 сентября 2020, 13:14

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего совершение диверсии на территории Украины, а также планировавшего убийства украинских военных.

Источник: СБУ в Facebook, офис генпрокурора в Телеграм

Детали: Как отметили в Службе безопасности, в мае 2020 года житель Одесской области установил контакт с ФСБ. Указанный злоумышленник предложил российским спецслужбам свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил. Также он передавал агрессору информацию военного характера.

В сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от российских кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал".

Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки им взрывного устройства. Задержанному готовится сообщение о подозрении по статьям "государственная измена" и "диверсия" Уголовного кодекса Украины.

 

Дословно ОГП: "Мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбами страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих-участников ООС.

12 сентября 2020 года он по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем подрыва объект Горбаковско-Горинградського водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области. Однако контрразведчики помешали ему совершить противоправные действия – задержали и изъяли взрывное устройство".

Взрывное устройство
Взрывное устройство

Дополнительно: Силовики также опубликовали видео задержания.

Украинская правда
Темы: ФСБСБУдиверсанты


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