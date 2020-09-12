Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ поймала ФСБшника, который готовил диверсию и планировал убийства бойцов ВСУ

Суббота, 12 сентября 2020, 13:14
СБУ поймала ФСБшника, который готовил диверсию и планировал убийства бойцов ВСУ

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего совершение диверсии на территории Украины, а также планировавшего убийства украинских военных.

Источник: СБУ в Facebook, офис генпрокурора в Телеграм

Детали: Как отметили в Службе безопасности, в мае 2020 года житель Одесской области установил контакт с ФСБ. Указанный злоумышленник предложил российским спецслужбам свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил. Также он передавал агрессору информацию военного характера.

В сентябре 2020 года агент ФСБ получил новое задание от российских кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал".

Контрразведчики задержали злоумышленника непосредственно после закладки им взрывного устройства. Задержанному готовится сообщение о подозрении по статьям "государственная измена" и "диверсия" Уголовного кодекса Украины.

 

Дословно ОГП: "Мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбами страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих-участников ООС.

12 сентября 2020 года он по заданию своих кураторов пытался уничтожить путем подрыва объект Горбаковско-Горинградського водозабора, что привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области. Однако контрразведчики помешали ему совершить противоправные действия – задержали и изъяли взрывное устройство".

Взрывное устройство
Взрывное устройство

Дополнительно: Силовики также опубликовали видео задержания.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФСБСБУдиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
ФСБ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
В России по требованию властей создали программы для слежки за пользователями мессенджеров − NYT
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: