Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів

Безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу лінії зіткнення на Донбасі міномети та самохідні артилерійські системи окупантів.

Джерело: повідомлення штабу Об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній урядові України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ".

Деталі: Зокрема, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність 4 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 12 буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Також зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

- на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10");

- на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниць).

У штабі наголосили, що ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22 липня домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

У штабі ООС констатували, що збройні формування РФ і надалі нарощують озброєння та військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей та невиконання взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи.