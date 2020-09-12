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Дрон ОБСЕ зафиксировал у линии соприкосновения тяжелое вооружение оккупантов

Суббота, 12 сентября 2020, 14:26

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи линии соприкосновения на Донбассе минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов.

Источник: сообщение штаба Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск".

Детали: В частности, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне возле населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие 4 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полигоне неподалеку от Бугаевки на Луганщине – 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

- на полигоне вблизи Бугаевки – десять танков (типа Т-64) и тринадцать зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10");

- на полигоне неподалеку от Тернового – 23 танка (Т-64 – 12 единицы, Т-72 – 11 единиц).

В штабе подчеркнули, что эти факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей относительно мер по усилению режима прекращения огня.

В штабе ООС констатировали, что вооруженные формирования РФ и в дальнейшем наращивают вооружение и военную технику в прямой близости к линии соприкосновения, в очередной раз демонстрируя стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и невыполнение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияОБСЕ


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