Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Меркель: прагнення до демократії в Білорусі розтоптано ногами

Субота, 12 вересня 2020, 15:56

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому відеоподкасті підтримала протестувальників у Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", відеоролик Меркель оприлюднила в суботу, 12 вересня.

Це звернення присвячене Міжнародному дню демократії 15 вересня.

"Ми бачимо у світі, як навіть авторитарні системи можуть бути економічно успішними і кидати нам виклик у багатьох областях - на шкоду основним правам, Це не наш європейський шлях", - зазначила глава уряду Німеччини. 

Меркель зазначила, що останніми днями з великим занепокоєнням спостерігає за подіями в Білорусі. "Там прагнення до демократії буквально розтоптане ногами", - зазначила Меркель. 

"Ми всім серцем разом з мирними демонстрантами. Захоплює те, з якою сміливістю і рішучістю вони виходять на вулиці на захист свободи і верховенства права", - додала канцлер Німеччини.

Нагадаємо, у п’ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в заяві від імені Євросоюзу засудив залякування щодо членів Координаційної ради в Білорусі і підтвердив готовність блоку ввести санкції. 

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

Теми: МеркельЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони

Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів

Відео, фотоСБУ зловила агента ФСБ, що готував диверсію й планував убивства бійців ЗСУ

Якщо Леніна поховають: у РФ оголосили конкурс на нову концепцію мавзолею

Україна та РФ оприлюднили принципово різні підсумки нормандської зустрічі радників

Коронавірус: рекордні 72 смерті та більше 3 тисяч заражень

Усі новини...
Меркель
Зеленський сказав Меркель, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо виборів у Білорусі
Меркель: Рішення щодо "Північного потоку-2" буде європейським, а не німецьким
Трамп прокоментував інформацію щодо отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною "Новічок"
Останні новини
15:58
В аеропорту Одеси до кінця 2020 року планують відкрити нову злітно-посадкову смугу
15:56
Меркель: прагнення до демократії в Білорусі розтоптано ногами
15:29
Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони
15:05
Шмигаль про дату подання бюджету: 15 вересня, так як цього вимагає закон
14:26
Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів
14:17
Рейтингове агентство Fitch видалило "Укрзалізницю" з негативного кредитного списку
13:41
Влада Афганістану і "Талібан" відкрили історичні переговори, щоб закінчити десятиліття війни
13:32
На Сумщині через коронавірус закрили відділення екстреної допомоги
13:14
Відео, фотоСБУ зловила агента ФСБ, що готував диверсію й планував убивства бійців ЗСУ
12:57
Дефіцит бюджету США перевищив 3 трильйони доларів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!