Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Меркель: стремление к демократии в Беларуси растоптано ногами

Суббота, 12 сентября 2020, 15:56

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте поддержала протестующих в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", видеоролик Меркель обнародовала в субботу, 12 сентября.

Ее обращение посвящено Международному дню демократии 15 сентября.

"Мы видим в мире, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам, это не наш европейский путь", - отметила глава правительства Германии.

Меркель отметила, что в последние дни с большим беспокойством наблюдает за событиями в Беларуси. "Там стремление к демократии буквально растоптано ногами", - отметила Меркель.

"Мы всем сердцем вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решительностью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер Германии.

Напомним, в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил запугивания в отношении членов Координационного совета в Беларуси и подтвердил готовность блока ввести санкции.

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

Темы: МеркельЛукашенкоБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киевские школы переходят на обучение в условиях "оранжевой" зоны

Дрон ОБСЕ зафиксировал у линии соприкосновения тяжелое вооружение оккупантов

видео, фотоСБУ поймала ФСБшника, который готовил диверсию и планировал убийства бойцов ВСУ

Если Ленина похоронят: в РФ объявили конкурс на новую концепцию мавзолея

Украина и РФ обнародовали принципиально разные итоги нормандской встречи советников

Коронавирус: рекордные 72 смерти и более 3 тысяч заражений

Все новости...
Меркель
Зеленский сказал Меркель, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно выборов в Беларуси
Меркель: решение по "Северному потоку-2" будет европейским, а не немецким
Трамп прокомментировал информацию об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок"
Последние новости
16:50
"Желтые жилеты" вернулись с протестами на улицы Франции
16:42
Ермак: Красный Крест получит беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО
16:27
Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино
16:08
Зеленский анонсировал еще одну встречу советников в нормандском формате
15:58
В аэропорту Одессы до конца 2020 года планируют открыть новую взлетно-посадочную полосу
15:56
Меркель: стремление к демократии в Беларуси растоптано ногами
15:29
Киевские школы переходят на обучение в условиях "оранжевой" зоны
15:05
Шмыгаль о дате подачи бюджета: 15 сентября, так как этого требует закон
14:26
Дрон ОБСЕ зафиксировал у линии соприкосновения тяжелое вооружение оккупантов
14:17
Рейтинговое агентство Fitch удалило "Укрзализныцю" из негативного кредитного списка
Все новости...