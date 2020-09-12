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Меркель: стремление к демократии в Беларуси растоптано ногами

Суббота, 12 сентября 2020, 15:56
Меркель: стремление к демократии в Беларуси растоптано ногами

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте поддержала протестующих в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", видеоролик Меркель обнародовала в субботу, 12 сентября.

Ее обращение посвящено Международному дню демократии 15 сентября.

"Мы видим в мире, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам, это не наш европейский путь", - отметила глава правительства Германии.

Меркель отметила, что в последние дни с большим беспокойством наблюдает за событиями в Беларуси. "Там стремление к демократии буквально растоптано ногами", - отметила Меркель.

"Мы всем сердцем вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решительностью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер Германии.

Напомним, в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил запугивания в отношении членов Координационного совета в Беларуси и подтвердил готовность блока ввести санкции.

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

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Темы: МеркельЛукашенкоБеларусь
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