Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко подав заяву про відставку.

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова: "Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА.

Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу".

"Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати".

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